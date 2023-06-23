МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. 22 июня торги на локальном валютном рынке закончились с отрицательным результатом для рубля. Курс доллара/рубля вырос на 0,08% и достиг отметки в 84,05 руб., курс евро/рубля повысился на 0,20% до уровня 92,18 руб., а юань/рубль также немного вырос и составил 11,65 руб. Торги на Московской бирже начались со снижения по рублевым парам, однако во второй половине дня рубль потерял всю свою прибыль и перешел в отрицательную область. На американской сессии курс упал на фоне обвала цен на нефть и повышения индекса доллара.

Несмотря на поддержку со стороны экспортеров перед пиком налоговых выплат, рублю не удалось укрепиться. После 28 июня рубль останется без поддержки. Падение нефтяных котировок вызвали заявления главы Федеральной резервной системы США о дальнейшем ужесточении монетарной политики.

Торги нефтью закончились значительным падением цены на нее. Нефть марки Brent упала на 3,53%, до отметки в $74,18 за баррель. К инвесторам вернулись опасения по поводу высоких процентных ставок. Растущие опасения по спросу на нефть из-за слабой экономики Китая и признаков рецессии экономики США заставили трейдеров продать нефтяные контракты.

Данные Минэнерго США оказались позитивными, но не помогли покупателям. Нефтяные цены после кратковременного отскока продолжили снижение на фоне укрепления доллара и заявлений главы Федеральной резервной системы США Дж. Пауэлла.

Пауэлл сообщил, что ФРС готов продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы вернуть инфляцию к 2% уровню. Он также заявил, что практически все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают повышения ставки несколько раз до конца текущего года.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю снизились на 3,83 млн баррелей (прогноз был +1,87 млн баррелей), до 463,293 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 0,48 млн баррелей (прогноз был +1,09 млн баррелей), до 221,402 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 0,43 млн баррелей (прогноз был 0 млн баррелей), до 114,288 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 200 тыс. баррелей в сутки, до 12,2 млн баррелей в сутки.

23 июня в Азии продолжилось снижение цены на нефть марки Brent, которая упала на 1,28% до уровня $73,25. Цена на нефть остается в диапазоне от $71,30 до $77,60. Если нижняя граница не удержится, то возможно сильное падение цены до отметки в $65,50. На данный момент боковое движение цены сохраняется с начала мая, и многих трейдеров начинает беспокоить отсутствие выхода из этого коридора. Внутридневная поддержка находится на уровне $72, и ее удержание может привести к восстановлению цены на нефть.

На Московской бирже торги начались ростом по валютным парам, однако главными факторами ослабления рубля являются дефицит бюджета и дисбаланс между спросом и предложением на нефть при низких ее ценах. Цена на нефть продолжает колебаться в диапазоне от $71,30 до $77,60. Если нижняя граница не устоит, то рубль может упасть до отметки в 90 рублей. В случае сохранения бокового движения по нефти, курс доллара может колебаться около 85 рублей.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,12%, до 2815,83 п. Индекс сохраняет боковое движение в ограниченном диапазоне в течение четырех дней. Покупатели доминируют на рынке в ожидании продолжения роста до 2890 п. О переходе рынка в фазу коррекции можно рассматривать при падении индекса ниже 2740 п.