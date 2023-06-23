МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как негативные. В Азии, в отсутствии торгов в Китае, ведущие площадки снижаются в пределах 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня утром теряют до 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вторую сессию подряд находится под давлением, снижаясь на 0,9% и торгуясь в районе 73,5 доллара за баррель. Основным фактором давления на рынки в текущий момент выступают опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со сторон ведущих Центробанков и последствий данных шагов, которые увеличивают риски перехода экономик отдельных стран и регионов в рецессию. В частности, по заявлениям руководителя ФРС США Дж. Пауэлла, американский регулятор до конца года может еще дважды поднять ставку для борьбы с инфляцией, что увеличит стоимость фондирования и может оказать давление на экономику, особенно учитывая факт продолжения программы сокращения баланса, которая изымает долларовую ликвидность из экономики и рынков. В сложившейся ситуации инвесторы переходят к сокращению объемов рисковых активов в портфелях для снижения рисков. При этом сегодня в ходе торгов участники торгов обратят внимание на публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в условиях повышенных ставок. Данная статистика может оказать существенное влияние на настроения на мировых рынках.

По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 2 816 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских бумагах. Снижение цен на нефть и ухудшение настроений на мировых площадках будут оказывать давление на наш рынок. Плюс к этому, часть инвесторов может начать фиксировать прибыль по длинным позициям в преддверии выходных. В случае реализации данного сценария индекс Мосбиржи в ходе торгов может отступить ниже отметки 2 800 пунктов, над которой провел всю текущую неделю.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль предпринимает попытку укрепления по отношению к основным мировым валютам. Так, 9.00 мск доллар и юань теряют 0,3% и 0,4%, торгуясь в районе 83,8 и 11,6 рубля соответственно, евро снижается на 0,5%, отступив до 91,7 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля продолжить позитивную динамику. Основным поводом к его укреплению выступает повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые накапливают рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на следующий понедельник. При этом ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел под нижнюю границу коридора 75 — 80 долларов, будет сдерживать рост национальной валюты. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что в ходе сессии пара доллар/рубль может уйти в диапазон 83 — 83,5 рубля.