МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В среду, 28 июня, торги по рублевым валютным парам завершились повышением. Российский рубль уступил позиции на фоне падения цен на нефть в первой половине дня и потери поддержки из-за налогового периода. Курс пары доллар/рубль повысился на 1,54% до отметки 86,37 рубля, евро/рубль вырос на 1,15% до 94,30 рубля, а юань/рубль прибавил 0,94% и достиг отметки 11,89 рубля.

Россия сумела избежать худшего сценария после произошедших событий в минувшие выходные, при этом курс доллара практически вернулся к понедельничному максимуму 87,23 рубля. Политические последствия и дефицитный бюджет, а также низкие цены на нефть продолжают оказывать негативное влияние на внутренний валютный рынок.

Торги по нефти завершились в плюсе. Цена на нефть марки Brent поднялась на 1,28% и составила $73,55. В ходе европейской сессии она опускалась до отметки $71,53, но после выхода данных Министерства энергетики США восстановилась до $74,14 за баррель.

Запасы нефти в США сократились на 9,6 миллионов баррелей за прошедшую неделю (прогноз составлял —4,8 миллиона баррелей). Запасы бензина увеличились на 0,6 миллиона баррелей (прогноз составлял —1 миллион баррелей), а запасы дистиллятов выросли на 0,1 миллиона баррелей (прогноз составлял —0,9 миллиона баррелей).

Рост цен был сдержанным из-за укрепления доллара и снижения фондовых индексов. Фондовые индексы США закрылись в отрицательной зоне из-за заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на форуме Европейского Центрального Банка о возможном повышении процентных ставок дважды в этом году. Пауэлл отметил, что не ожидает достижения целевого показателя ФРС в 2% в ближайшие годы.

В четверг, 29 июня, на азиатских торгах стоимость барреля нефти марки Brent составляет $73,57. Отскок цен на нефть от уровня поддержки в $71,50 не оказал положительного влияния на рубль. Это уже четвертый раз, когда покупатели защищают уровень $71,50. Чтобы снизить активность продавцов, покупателям необходимо закрепиться выше отметки $77,30. Пока цена нефти торгуется ниже этого уровня, она рискует снизиться до $66,50. Учитывая, что доллар укрепляется на азиатских торгах, можно ожидать коррекции цены нефти до отметки $72,90. На американской торговой сессии следует обратить внимание на общее настроение инвесторов. Цена может быстро вернуться к поддержке $71,50.

Торги на Московской бирже начались с повышения рублевых пар. Рубль продолжает уступать иностранным валютам. Курс пары доллар/рубль повышался до 86,90 рубля. Учитывая восстановление доллара на валютном рынке, можно предположить, что курс может достичь зоны 89-90 рублей в период с 30 июня по 3 июля.

Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 2780,92 п., тогда как долларовый индекс РТС упал на 1,32%, до 1014,68 п. Торги открылись снижением. Восстановление индекса началось с 13:00 МСК на фоне ослабления рубля. Рубль потерял более 1% против иностранных валют, при этом индекс IMOEX показал рост лишь на 0,15%. Инвесторы не торопятся покупать акции на текущих уровнях. Звоночки для нисходящей коррекции появились, при этом техническая картина остается на стороне покупателей.