МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В среду, 5 июля, рубль достиг новых минимумов по отношению к иностранным валютам. Несмотря на попытки коррекции с уровня 90 рублей в понедельник, рубль продолжил слабеть по всем направлениям. Курс доллара к рублю повысился на 2,04% до 91,00 рублей, евро к рублю вырос на 1,81% до 99,00 рублей, а юань к рублю увеличился на 1,68% до 12,55 рублей.

С начала года рубль обесценился на 31,3% по отношению к доллару и на 79,63% за последние двенадцать. Текущее ослабление российской национальной валюты вызывает недовольство среди граждан, так как автоматически повышаются цены на импортные товары, продукты питания и отдых. Первый заместитель главы Центрального банка России Ксения Юдаева сообщила, что снижение курса рубля происходит из-за торгового дисбаланса, связанного с уменьшением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье и восстановления импорта на фоне роста экономики.

5 июля кдоллара достиг отметки 91,20 рублей, а 6 июля вырос до 92,73 рублей. Средний объем торгов составляет 1,15 миллиарда долларов в день. Рубль продолжает утрачивать свои позиции. Несмотря на то, что Центральный банк исключил риски для финансовой стабильности из-за ослабления рубля, он продолжит поиск нового уровня, от которого можно будет оттолкнуться. В марте прошлого года таким уровнем было значение 121,53 рубля. Отскок произошел благодаря активным действиям регулятора.

Уровень 121,53 рубля является привлекательным для покупателей. Ближайший уровень сопротивления составляет 94,21 рубля (61,8% отката от значения 121,53 до 50,26 рубля). На рынке есть спрос на валюту и недостаток продавцов. При сохранении негативного внешнего фона для рубля и отсутствии препятствий для покупателей, рубль продолжит обновлять свои минимумы. Рост цен на нефть не сможет оказать поддержку в условиях такого дисбаланса.

Цена на нефть марки Brent повысилась до уровня $76,92. Рост котировок был обусловлен решением Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи и решением России сократить экспорт. Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз ибн Салман, заявил, что ОПЕК и ее союзники предпримут все необходимые меры для поддержки рынка нефти. Цена на нефть остановилась около уровня сопротивления в $77. Если покупатели преодолеют этот уровень, то можно говорить о достижении отметки в $79,65 за баррель. Однако, нельзя однозначно сказать, как рубль отреагирует на такое ралли цен на нефть.

В целом, текущее ослабление российского рубля вызывает определенное беспокойство у граждан из-за роста цен на импортные товары и услуги. ЦБ указывает на торговый дисбаланс, снижение экспортной выручки и восстановление импорта как основные факторы, влияющие на падение курса рубля. В такой ситуации Центральный банк продолжает мониторить ситуацию и будет учитывать ее на заседании 21 июля.

Индекс Мосбиржи снизился 0,11%, до 2805,00 п., индекс РТС — на 1,83%, до 969,33 п. наибольшим прирост показали индекс Мосбиржи химии и нефтехимии, а также транспорта. Рубль сдает позиции по всем фронтам, поэтому индекс Мосбиржи сильно не просядет и будет стремиться к уровню 2870 п.