МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 1,7%. Исключение составляет рынок Индии, прибавляющий 0,3%.

Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения днем ранее, сегодня утром теряют еще порядка 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после роста в среду, сегодня утром отступает на 0,5%, торгуясь в районе 76,3 доллара за баррель. Из макроэкономических факторов, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим блок статистики по американской экономике. Так, сегодня будут опубликованы отчет ADP о занятости, индекс деловой активности в секторе услуг США, а также данные по заявкам на пособие по безработице и запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.

По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 2 805 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем удержание рынком позиций в районе уровней вчерашнего закрытия с попытками продолжения роста и выхода в район максимумов июня. Основной поддержкой для наших акций может стать дальнейшее улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает волну восстановления, от минимумов, установленных в конце июня чуть ниже 72 долларов за баррель. Восстановление нефти и закрепление ее в диапазоне 75 — 80 является позитивных фактором для нашего рынка.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль находится под сильным давлением. Так, к 9.05 мск доллар и юань прибавляют чуть более 1%, поднявшись до 92 и 12,67 рубля соответственно, евро растет на 0,8%, торгуясь в районе 99,8 рубля. При этом инвесторы игнорируют улучшение ситуации в ценах на нефть, которое могло бы поддержать национальную валюту и способствовать ее восстановлению. Отметим, что с технической точки зрения ближайшим сопротивлением для пары доллар/рубль выступает район 93,8 рубля, который является коррекцией в 61,8% относительно волны снижения от максимумов к минимумам прошлого года. В случае достижения данной отметки возможна активизация продаж, связанная с желанием инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в долларе.