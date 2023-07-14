МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рост нефтяных котировок и ослабление доллара продолжают оказывать заметную поддержку рублю. В четверг, 13 июля, по итогам дня рубль показал смешанную динамику. Укрепление рубля к доллару и понижение к евро связаны с падением американского доллара на глобальном валютном рынке. Замедление инфляции в США вызывает ожидания раннего завершения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Пара доллар/рубль снизилась на 0,84%, до 90,11 руб., юань/рубль — на 0,83%, до 12,59 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,04%, до 100,97 руб.

Согласно последнему отчету министерства труда США, в июне цены производителей в стране выросли на 0,1% по сравнению с прошлым годом (прогноз был 0,4%). Это является самым низким темпом роста с сентября 2020 года. Пересмотренные данные показывают, что в мае цены увеличились на 0,9%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее. В месячном исчислении цены производителей в США повысились на 0,1% против —0,4% в мае. Прогноз был 0,2%.

Что касается России, то инфляция в июне была ниже ожиданий, но цены продолжают расти, что усиливает проинфляционные риски. 12 июля Росстат сообщил, что инфляция в России в июне 2023 года составила 0,37%, что немного превышает показатель мая (0,31%). Однако данный уровень инфляции оказался ниже ожиданий экономистов. Согласно прогнозам, аналитики прогнозировали инфляцию на уровне 0,45% в июне. За первое полугодие 2023 года цены в Российской Федерации выросли на 2,76%. Годовая инфляция, по данным Росстата, ускорилась до 3,25% в июне 2023 года (прогноз был 3,3%), сравнивая с показателем 2,51% в конце мая.

Банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 7,5%, но на последнем заседании подчеркивал необходимость бдительности в связи с ростом рисков. Заседание состоится 21 июля. Ожидаю повышение ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых.

В пятницу, 14 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent достигла отметки $81,39 за баррель. Цена одного барреля превысила отметку в 81 доллар впервые с 26 апреля. Рост цен связан с потенциальными ограничениями поставок и сокращением поставок со стороны ОПЕК+, а также резким падением индекса доллара. Данные доклада ОПЕК также были учтены на нефтяном рынке. В июне добыча нефти альянсом выросла, но все же оставалась ниже разрешенных уровней сделкой ОПЕК+.

Курс рубля остается волатильным из-за низкой ликвидности валютного рынка и дисбаланса между спросом и предложением. Торги по доллару открылись небольшим снижением, по евро — ростом. Курс доллара продолжает торговаться выше 90 рублей. В данный момент технические факторы все еще указывают на сохранение восходящего движения. Небольшая коррекция вызвана общим ослаблением доллара и ростом нефтяных котировок. Фокус внимания начинает смещаться на заседание ЦБ России. Поскольку укрепление рубля слабое против американской валюты, то флэт продолжится, либо мы увидим отскок к 91,40-91,50 рублей за дрллар к закрытию дня и недели.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до 2885,63 п., тогда как индекс РТС — на 0,36%, до 1008,56 п. Индекс Мосбиржи в моменте обновил годовой максимум на 2912 п. и перешел в коррекционную фазу. Укрепление рубля заставило инвесторов фиксировать прибыль. Снижением было небольшим до 2873 п. На внутридневном таймфрейме поддержкой выступает 2868 п.