МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. На мировых рынках продолжают преобладать покупки после публикации в среду статистики по инфляции в США. Инвесторы увеличивают объемы рисковых активов в портфелях на пересмотре ожиданий по пику ставок и рисков рецессии в Штатах в связи с замедлением потребительских цен в стране. В результате мировые рынки продолжают волну роста. Так, в Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются под уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 81,5 доллара за баррель. Отметим, что в отсутствии важной макроэкономической статистики, способной сегодня повлиять на настроения на мировых рынках, во второй половине дня на первый план может выйти желание части инвесторов зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что может привести к коррекционным тенденциям в конце сессии.

По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, закончив сессию в районе 2 886 пунктов. Сегодня на старте торгов покупки в наших акциях могут возобладать, что позволит индексу Мосбиржи уже в первые часы отыграть часть вчерашних потерь. Этому способствует закрепление нефти марки Brent над верхней границей диапазона 75 — 80 долларов за баррель, что может сигнализировать о вероятности продолжения роста в ценах на нефть, а также сохранение позитивных тенденций на внешних фондовых площадках. Что же касается влияния решения ЦБ РФ по ставке на фондовые активы, то, на наш взгляд, решение регулятора поднять ставку на 25 — 50 б.п. уже заложено в котировки и не окажет существенного давления на рынок акций.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.05 мск. доллар снижается на 0,1%, торгуясь чуть выше 90 рублей, евро и юань, напротив, прибавляют порядка 0,1%, поднявшись до 101,1 и 12,61 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля продолжить тенденцию к восстановлению, преобладающую на этой неделе и спровоцированную восстановлением цен на нефть. Также поддерживать рубль будет ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые в ближайшие сессии начнут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 25 июля. В сложившихся обстоятельствах национальная валюта может показать позитивную динамику по итогам пятничных торгов, в результате чего пара доллар/рубль закрепится в диапазоне 85 — 90 рублей. Дополнительным фактором может стать ужесточение ДКП со стороны ЦБ РФ. Повышение ставки может оказаться умеренным фактором поддержки национальной валюты, учитывая то, что рынок закладывает такой шаг со стороны регулятора.