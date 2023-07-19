Во вторник рубль завершил торги с небольшим ростом, частично компенсируя потери на фоне повышения цен на нефть. Курс доллара/рубля снизился на 0,11% до 90,90 руб., евро/рубля — на 0,11% до 90,90 руб., юань/рубля — на 0,37% до 12,62 руб.

Цена на нефть отскочила от отметки $78,15 за баррель, однако в общем плане ситуация на рынке осталась негативной для рубля. Повышение цен на нефть связано с ослаблением доллара на рынке Forex и выходом статистики в США. Розничные продажи в июне выросли на 0,2%, недостигнув ожидаемых 0,5%, и на 0,5% ниже предыдущего месяца. Промышленное производство в США в июне упало на 0,5% второй месяц подряд, как сообщает Федеральная резервная система США. Ожидается, что в свете замедления инфляции и экономических показателей из США Федеральная резервная система будет воздерживаться от повышения процентных ставок после июльского заседания.

Торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 1,73%, до $79,78. Цены на нефть периодически отскакивают из-за опасений сокращения предложения на мировом рынке после снижения поставок из Саудовской Аравии и России.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы сырой нефти в США за эту неделю сократились на 797 тыс. баррелей после увеличения на 3,026 млн баррелей на предыдущей неделе. Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по запасам нефти в США. Ожидается, что запасы нефти за неделю по 14 июля сократились на 2,3 млн баррелей после роста на 5,9 млн на предыдущей неделе.

На следующей неделе пройдут заседания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) и Федеральной Резервной Системы (ФРС). Трейдеры надеются, что ФРС приближается к прекращению подъема процентных ставок из-за замедления инфляции в США. Рынок оценивает вероятность повышения базовой процентной ставки американского ЦБ в этом месяце на 99,8%. Однако вероятность подобного повышения в сентябре составляет всего 14%, а в ноябре — 26%.

На азиатских торгах сегодня, 19 июля, баррель нефти Brent стоит $79,37. Торги на Московской бирже начались с роста рублевых пар. Курс доллара повысился до 91,13 рублей. На часовом таймфрейме наблюдается стремление покупателей преодолеть уровень 91,30 рублей. В случае успешного прорыва, котировки могут достичь зоны 91,80-92,00 рублей. Лично я считаю, что пара доллар/рубль скорее будет консолидироваться ниже уровня 92 рублей. Рубль будет получать поддержку от повышения цен на нефть, а также от продаж валюты экспортерами для уплаты налогов 28 июля. Предполагается, что в течение оставшейся недели доллар будет удерживаться у отметки 90 рублей.

Сегодня, 19 июля, на азиатских торгах баррель нефти Brent стоит $79,37. Отскок цен нефти неплохой, но пока не внушает доверия. Следует продолжать наблюдать за динамикой индекса доллара. Если он продолжит восстанавливаться, то покупателям снова придется отступать. Падение ниже отметки 99,20 приведет к росту цен на нефть до $81.

оссийский рынок акций открылся с гэпом вверх и завершил торги ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1,27%, до 2954,52 п., индекс РТС — на 1,50%, до 1024,98 п. Индекс МосБиржи завершил торговую сессию вблизи достигнутых вершин. Пробой 2925 п. открыл дорогу к психологическому уровню 3000 п.