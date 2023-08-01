Рубль дождался поддержки ЦБ
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Понедельник оказался для рубля сложным днем: сначала российская валюта активно снижалась, а затем с легкостью отыграла все свои потери и финишировала с укреплением. Поддержка нашлась в намерениях ЦБ РФ и сильной нефти. Пара доллар/рубль понизилась на 0,11% до 91,60 руб., евро/рубль — на 0,12% до 100,79 руб., юань/рубль выросла на 0,06% до 12,80 руб.
Нефть искрит позитивом. Ключевыми катализаторами для покупок здесь остаются ожидание дефицита сырьевого предложения во втором полугодии, а также глобальный пересмотр инвестиционными домами прогнозов по ценам. Баррель Brent подорожал до $85,25.
Центробанк России, начиная с сегодняшнего дня и до 31 января 2024 года, будет осуществлять операции по покупке/продажи валюты из средств ФНБ объемом в 2,3 млрд в день. Это — помимо плановых мер в рамках реализации бюджетного правила. В комплексе такие интервенции должны способствовать стабилизации курса рубля.
В фокусе рыночного внимания остаются данные по экспорту сырья российскими компаниями.
Во вторник доллар США будет торговаться в диапазоне 90,70-92,00 руб., евро — в пределах 100,30-101,85 руб. Индекс МосБиржи остается в зоне ралли и продолжает движение вверх, новая цель "быков" теперь располагается на 3100 пунктах. Сегодня старт сессии может состояться с повышением на 0,1-0,3%, день пройдет в коридоре 3045-3115 п.
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