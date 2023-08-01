МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,4%, торгуясь чуть выше 85 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов в ходе сегодняшних торгов, выделим публикацию индексов деловой активности в промышленности европейских стран и США, а также данных по числу открытых вакансий в Штатах.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 2,2%, закончив сессию в районе 3073 пункта. Сегодня на старте торгов преобладание покупок в российских бумагах может сохраниться. В результате индекс Мосбиржи протестирует сопротивление на уровне 3 075 пунктов. От данной отметки возможна активизация продаж, вызванная желанием части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в акциях. При этом в случае закрепления рынка над данной отметкой, индексу Мосбиржи будет открыта дорога к следующему сопротивлению, которым выступает отметка 3200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,3%, поднявшись до 91,8 и 101,1 рубля, юань удерживает позиции у уровней закрытия понедельника, торгуясь в районе 12,8 рубля. Вчера основные мировые валюты предприняли попытку роста, которая закончилась возвращением к уровням закрытия предыдущей недели. Часть участников торгов воспользовалась данным подъемом, чтобы зафиксировать прибыль по длинным позициям в иностранных валютах. Сегодня ожидаем попыток рубля отыграть утренние потери и перейти к укреплению. Рост цен на нефть будет поддерживать национальную валюту, в результате чего пара доллар/рубль может сделать шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 90 рублей.