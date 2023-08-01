МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс МосБиржи показал лучший результат за два с половиной месяца, прибавив более 2% и обновив годовые максимумы. Оборот торгов оказался рекордным для 2023 г. — 118 млрд руб.

Лучше рынка выглядел финансовый сектор во главе с акциями Сбера, которые подскочили сразу на 7%. На них пришлось 36% всех оборотов на рынке. Также сильно продолжили выглядеть дочки Россетей, а вслед за ними на 11% выросли и бумаги самой материнской компании ФСК-Россети.

Рынок перегрелся

Одним из факторов ускорения в понедельник стал эффект шортсквиза. После преодоления круглого уровня в 3000 п. по индексу МосБиржи начали массово закрываться короткие позиции участников, что обеспечило ускорение восходящей тенденции. Технические индикаторы указывают на перекупленность рынка, однако к этому состоянию участники уже привыкли. Ближайшим ориентиром по индексу Мосбиржи выступает уровень 3150 п.

Еще один эмитент переезжает

Совет директоров принял решение созвать 31 августа собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о редомициляции компании с Кипра в Специальный административный район остров Октябрьский Калининградской области РФ. Новость видится позитивной. Зарубежная регистрация представляется ключевой причиной отказа от распределения дивидендов. При переезде в РФ компания сможет возобновить выплаты.

На фоне общерыночного ралли в новостном потоке эта новость могла затеряться, тем более бумаги низколиквидные. Однако важность события очень высокая. Обращаем внимание, как сильно подскочили котировки, отражая позитивную реакцию участников на переезд именно в РФ, а не в Казахстан или ОАЭ. Среди бумаг, которые в теории могли бы также сильно позитивно отреагировать на решение о переезде, можно выделить TCS Group, HeadHunter, Эталон, Распадскую (переезд материнского ЕВРАЗа).

Внешнее спокойствие

В отличие от российского рынка акций, на котором сейчас полноценное ралли, в мире на ключевых фондовых площадках неделя стартовала относительно спокойно. Американский индекс S&P 500 прибавил лишь 0,15%. В лидерах энергетический сектор на фоне позитивной динамики цен на нефть. Сегодня в фокусе отчеты крупнейших фармгигантов США Pfizer и Merck.

По итогам июля лучшую динамику на американском рынке показал индекс компаний небольшой капитализации Russell 2000 (+6,1%). Высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 4,1%, а индекс широкого рынка S&P 500 прибавил лишь 3%.