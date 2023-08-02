МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль остается волатильным: после стабилизации в начале недели его настроения резко изменились. Во вторник, проигнорировав факторы поддержки, российская валюта заметно понизилась. Пара доллар/рубль подросла на 0,79% до 92,33 руб., евро/рубль — на 0,38% до 101,18 руб., юань/рубль — на 0,23% до 12,83 руб.

В нефти все прекрасно. Баррель Brent продолжает дорожать и достигает $85,77. Сырье двигают вверх те же факторы: ожидание дефицитного предложения в этом полугодии на фоне приложенных ранее усилий ОПЕК+ и других стран, а также общий позитивный настрой.

Инвесторы оставили без внимания и новости от Банка России по покупкам/продажам валюты из состава ФНБ на ближайшие полгода, и аспект дорогой нефти.

На рубль существенным образом давят данные по дисбалансу спроса и предложения валюты на внутреннем рынке.

В среду доллар США будет торговаться в диапазоне 91,50-93,00 руб., евро — 100,70-102,00 руб. Индекс Мосбиржи сохраняет в силе растущий импульс. День может открыться консолидацией в пределах 0,1%, торговая сессия пройдет в рамках 3060-3115 п.