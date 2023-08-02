МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Индекс МосБиржи прибавил еще 0,6% и переписал годовые максимумы. Котировки поднялись к уровню 3100 п. Объем торгов во вторник вновь был близко к рекордному (115 млрд руб.). Наибольшая доля в обороте снова пришлась на обыкновенные акции Сбера — 38%.

В то же время в долларах роста акций не было. Индекс РТС завершал день в минусе.

ЦБ начал продавать дополнительные юани

С 1 августа Центробанк ежедневно планирует продавать валюты на 2,3 млрд руб. в рамках зеркалирования операций ФНБ. Сумма незначительная и во вторник не оказала никакого влияния на динамик валютных курсов. Наоборот, рубль продолжил выглядеть слабо, даже несмотря на рост нефтяных цен. Доллар поднялся к 92,3.

Qiwi исправляется

Компания сообщила об отсутствии существенного оттока клиентов после недавних ограничений ЦБ в отношении КИВИ Банка. Гендиректор группы Андрей Протопопов отметил, что компания уже устранила все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании Банка России, и направила ему отчет о проделанной работе. В случае снятия ограничений ЦБ бумаги могут получить сильный драйвер для роста. Но на длинной дистанции по-прежнему ключевым фактором для бумаг Qiwi остается анонсированная схема разделения бизнеса.

Экспортные пошлины на удобрения

Правительство может ввести 7%-ную экспортную пошлину на все виды удобрений на полтора года, пишет Интерфакс. С учетом windfall tax (25 млрд руб.) суммарно государство может получить 120 млрд руб. Негативно для акций производителей удобрений, включая Фосагро, которая может на этом фоне снизить или даже временно отказаться от квартальных дивидендов.

Снижение рейтинга США

Агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг долгосрочного дефолта США с ААА до АА+. Неоднократные политические разногласия по поводу лимита долга и принятые в последнюю минуту решения подорвали доверие к фискальному управлению, отмечают в агентстве. Эксперты Fitch указывают на ожидаемое ухудшение состояния бюджета в течение следующих трех лет. По их мнению, за последние 20 лет наблюдалось устойчивое ухудшение стандартов управления, в том числе в налогово-бюджетных и долговых вопросах

Раньше реагировали сильнее

Последнее снижение рейтинга США было в 2011 г. Тогда это сделало агентство Standard & Poor's, что привело к резкому падению американского фондового рынка. Сегодня же фьючерсы на индексы акций лишь в незначительном минусе.

Рост нефти

Фьючерсы на нефть Brent продолжают поступательный подъем, приближаясь уже к $86 за баррель. Поддержку оказывает как общий фактор снижения поставок со стороны ОПЕК+, так и статистика о резком падении запасов сырой нефти в США за неделю (от API).

Вместе с тем Минфин РФ сообщил, что средняя цена марки Urals в июле поднялась до $64, то есть выше потолка цен в $60. Дисконт к Brent опустился ниже 20% — минимум за последние месяцы.

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