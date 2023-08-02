МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки падают в пределах 2,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра теряют до 0,5%. Основными факторами давления на мировые рынки акций в текущий момент выступают снижение кредитного рейтинга США со стороны агентства Fitch, которое вчера понизило рейтинг страны с ААА до АА+, а также вчерашние слабые данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США.

Отдельно отметим ситуацию на рынке энергоносителей, где, несмотря на ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам, наблюдается подъем. Так, сегодня утром ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 1%, торгуясь в районе 85,8 доллара за баррель.

По итогам вторника индекс Мосбиржи вырос на 0,7%, закончив сессию в районе 3 094 пунктов. Сегодня на старте торгов, несмотря на ухудшение настроений на внешних фондовых площадках, наши акции могут попытаться продолжить рост на фоне дальнейшего улучшения ситуации в ценах на нефть. При этом вчера индекс Мосбиржи смог преодолеть сопротивление на уровне 3 075 пунктов, в результате чего российскому рынку открыта дорога к следующему сопротивлению, расположенному на уровне 3 200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар и юань отступают на 0,1%, торгуясь в районе 92,2 и 12,83 рубля соответственно, евро, напротив, прибавляет 0,2%, поднявшись до 101,4 рубля. В ходе сессии ожидаем умеренного укрепления национальной валюты. Закрепление нефти марки Brent выше 85 долларов за баррель является позитивным сигналом для рубля и может способствовать его росту. В сложившихся обстоятельствах до конца торгов пара доллар/рубль может отступить ниже 92 рублей.