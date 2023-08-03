Реквием по рублю: упал он в эту бездну
Российский рубль не дал реакций ни на одну из предложенных опор и обновил минимумы года во вторник. Пара доллар/рубль поднялась на 1,98% до 94,16 руб., евро/рубль — на 1,80% до 103,00 руб., юань/рубль — на 1,80% до 13,06 руб.
На сырьевом рынке проявляется техническая коррекция. Это логично после стремительного подорожания сырья. Баррель Brent понизился до $83,35. При этом фундаментальная основа на нефтяном рынке сложилась в пользу "быков": запасы черного золота в США за неделю упали максимальными в 2023 году темпами, на 17 млн баррелей.
Основным негативным катализатором для рубля остается колоссальная разница между спросом и предложением валюты на рынке. Импортеры восстановили параметры своих сделок, но им не хватает долларов и евро. Кроме того, продолжается отток капитала из России. Все это создает ситуацию тотального вакуума предложения валюты при устойчивом спросе.
Сдача позиций рубля к доллару на 10% может разогнать инфляцию на 10-12%. Инфляционные риски растут. На фоне продолжающейся десятилетиями политики слабого рубля стоит понаблюдать кто же сегодня хотя бы вербально поддержит незаслуженно униженную российскую валюту.
В четверг доллар США будет торговаться в диапазоне 92,00-94,50 руб., евро — 102,00-104,00 руб. Индекс МосБиржи продолжает ралли, в этом ему помогают девальвация рубля и ожидание отчетности Сбербанка по МСФО сегодня. Сессия состоится в пределах 3080-3120 п.
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