Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 1,7%. Исключение составляет рынок Китая, который подтягивается на 0,6% на фоне хороших данных по индексу деловой активности в секторе услуг страны. Фьючерсы на основные американские индексы после значительного снижения днем ранее сегодня утром консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. На рынке энергоносителей в среду прошла волна коррекции, приведшая к снижению цен на нефть более чем на 2%. Сегодня утром ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 83,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, а также решение Банка Англии по ставке.

По итогам среды индекс Мосбиржи подтянулся на 0,4%, закончив сессию в районе 3 106 пунктов. Сегодня на старте торгов продажи в российских акциях могут активизироваться, чему способствует вчерашнее существенное снижение цен на нефть. В результате, индекс Мосбиржи в ходе сессии может отступить ниже отметки 3 100 пунктов. При этом удержание российским рынком позиций выше поддержки на уровне 3 075 пунктов говорит в пользу возможности продолжения роста и достижения сопротивления на отметке 3 200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты ослабевают по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар, евро и юань теряют до 0,3%, торгуясь в районе 94, 102,8 и 13 рублей соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля улучшить позиции. Несмотря на коррекцию в ценах на нефть, текущие уровни рынка энергоносителей говорят в пользу укрепления национальной валюты. Плюс к этому, часть участников торгов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранной валюты. В случае реализации данного сценария пара доллар/рубль к концу сессии может отступить ниже 93,5 рубля.