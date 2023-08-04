Нефть может завершить шестую подряд неделю в плюсе. Впрочем, на торгах в пятницу волатильность котировок незначительная. Накануне заявления Саудовской Аравии и РФ помогли нефти выйти из минуса и вновь вернуться выше $85 за баррель Brent.

Саудовская Аравия обещает сохранить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день до конца сентября, как и Россия, но уже в объёме 300 тыс. баррелей в день. На рынке также полагают, что производители могут не ограничиться сентябрём, если ценовая ситуация их не будет устраивать. Ожиданий относительно совещания ОПЕК+ 4 августа на рынке нет. Главной идеей остаётся сохранение прежней политики.

По состоянию на 8:45 мск:

Brent — $85,32 (+0,21%),

WTI — $81,78 (+0,28%),

Алюминий — $2229 (-0,16%),

Золото — $1970,7 (+0,02%),

Никель — $21750 (+0,23%).