Нефть дорожала шесть недель подряд. В конце прошлой недели совещание ОПЕК|+ подтвердило планы по контролю над производством. При этом Саудовская Аравия заявила о том, что добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки может быть продлено далее сентября, или даже увеличено. Россия также подтвердила, что продолжит добровольное сокращение экспорта на 300 тыс. баррелей.

Дополнительным позитивом для нефтяных котировок является статистика из США. Американские нефтяники уже 8 недель сокращают буровую активность. На прошлой неделе число работающих буровых сократилось ещё на 4 до 525 единиц.

По состоянию на 8:45 мск:

Brent — $86,19 (-0,06%),

WTI — $82,80 (-0.02%),

Алюминий — $2224 (-0,67%),

Золото — $1971,9 (-0,11%),

Никель — $21200 (-0,38%).