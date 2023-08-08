МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В понедельник, 7 августа, рубль сумел восстановиться после потерь первой половины дня и незначительно укрепиться по отношению к доллару и евро. Это произошло в рамках технической коррекции, возможно, из-за фиксации прибыли по длинным позициям на достигнутых уровнях сопротивления. Курс доллара/рубля снизился на 0,43% до 95,27 рублей, евро/рубля — на 0,30% до 105,30 рублей, юаня/рубля — на 0,70% до 13,24 рублей.

На торгах в Азии доллар продолжил свое укрепление и достиг отметки 97,06 рубля. Однако вторая половина дня оказалась более благоприятной для рубля, поскольку покупатели отступили от зоны сопротивления 95-97 рублей, приближаясь к уровню 94,95 рубля.

Одной из причин ослабления рубля является продолжающееся сокращение иностранной валюты в условиях повышенного спроса со стороны импортеров. Это связано с ухудшением показателей внешнеторгового баланса и расчетов за экспорт в рублях.

Цена нефти марки Brent снизился на 0,24% до $85,81. Подобное падение цены нефти было вызвано фиксацией прибыли после ее подъема до максимумов с апреля. Однако сопротивление для цены Brent остается на уровне $87,55. Оптимистичное настроение также было немного понижено заявлениями члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман, о возможном повышении ключевой процентной ставки для контроля инфляции. Теперь внимание трейдеров сосредоточено на данных по инфляции в США за июль, которые влияют на решения ФРС о ставке в сентябре.

Саудовская Аравия объявила о продлении своей добровольной меры по сокращению добычи на 1 миллион баррелей нефти в день на сентябрь. Также Россия примет участие в этой инициативе, сократив свои поставки на внешние рынки на 300 тысяч баррелей нефти в день в сентябре, по словам вице-премьера Александра Новака.

На торгах в Азии, во вторник, 8 августа, цена барреля Brent составляет $85,38. Прогноз по дальнейшему движению рынка остается неоднозначным. Однако можно отметить, что если покупателям удастся закрепиться выше отметки в $89 за баррель, то будет усиливаться восходящее движение с возможным достижением зоны в $98-$100. На сегодняшний день возможно небольшое восстановление до отметки $86,20. В Азии давление на рынок нефти происходит из-за возрождения долларового индекса.

В торговле на Мосбирже наблюдается рост валютной пары. Возможно, начинается нисходящая коррекция на локальном валютном рынке, однако пока неясно, в какой ценовой модели она будет формироваться. Ожидается, что к 28 августа продавцы станут более активными, так как экспортным компаниям необходимо оплатить налоги в конце месяца. Текущие уровни являются благоприятными для продажи валюты, что приведет к увеличению суммы в рублях. Если курс доллара не удержится на уровне в 97 рублей, ожидается тестирование отметки в 100 рублей.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,27%, до 3084,08 п., индекс РТС поднялся на 0,13%, до 1017.03. Снижение индекса вызвано коррекционным движением по рублевым парам. Рубль немного восстановился после нескольких дней падения. Хоть коррекция назрела, слабость рубля не дает рынку скорректироваться. Стратегическая цель для инвесторов 3435. Пока индекс торгуется выше 2950 п. покупатели сохранят активность по акциям входящим в индекс.