МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал неделю с уверенного роста и восстанавливался после пятничной распродажи, однако во второй половине дня инициатива снова перешла на сторону продавцов. Закрытие проходило снижением на 0,5%. Обороты торгов снизились, но все еще остаются повышенными — 90 миллиардов рублей. Хуже остальных выглядели металлурги и нефтегазовый сектор на фоне укрепления рубля. Индекс Мосбиржи находится чуть выше 3000 пунктов. Риски более глубокого отката сохраняются, но в целом фундаментальный фон не располагает к сильной просадке. Перекупленность может сниматься и за счет боковой консолидации.

Основная волна коррекции приходится на голубые фишки, тогда как индекс акций средней и малой капитализации продолжает показывать более сильную динамику (+1% в понедельник).

По объему торгов на первое место вчера вышли акции НМТП, подскочившие еще на 25%. Кроме того, продолжается ралли в третьем эшелоне электроэнергетики. В понедельник 46 бумаг на нашем рынке прибавили более 6% и из них 40 относится к энергетическому сектору. Более того, первые 11 строчек по темпам прироста (по 25%+) пришлось именно на энергетиков: сбыты, дочки ТНС энерго и региональные генераторы. Такой коллективный рост сектора выглядит аномальным и спекулятивным. Риски покупки резко выросших бумаг энергетиков высокие. В любой момент может начаться коллективное снижение без каких-либо новостей.

Курс доллара успел сходить к 97 и обновить годовые максимумы, но к концу дня тенденция развернулась. В основном укрепление рубля произошло за счет огромного навеса продавцов в юанях. По паре CNY/RUB прошел оборот в 179 млрд руб. (второй результат в истории), тогда как никакого всплеска активности в евро и долларе не было. Повторилась ситуация 6 июля. Тогда также пришел крупный продавец юаней, после чего рубль укрепился и ушел в консолидацию на пару недель. Сейчас есть все основания для повторения этой ситуации.

На американском рынке акций новая неделя началась с уверенного отскока после недавней волны распродаж. Индекс S&P 500 прибавил 0,9% и вернулся выше 4500 п. Почти все сектора завершали день в плюсе, кроме коммунальной отрасли. В то же время цены на нефть просели в пределах 1% после шести недель непрерывного роста.