Вот и все: дорога к 100 рублям за доллар свободна
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Во вторник, 8 августа, рубль продемонстрировал очередное ослабление, завершив торги потерями более 1% к доллару и евро. Негативная динамика продолжилась, несмотря на коррекцию понедельника. Пара доллар/рубль на 1,92%, до 97,10 рубля, евро/рубль — на 1,10%, до 106,45 рубля, юань/рубль — на 1,35%, до 13,41 рубля.
На фоне опубликованных данных Минфина о росте дефицита бюджета до 2,8 трлн рублей за январь-июль и комментариев ЦБ о сокращении валютных поступлений от экспортеров рубль не смог укрепить позиции. Рост цен на нефть марки Brent до $86,07 за баррель не отразился на динамике курсов валют.
Нефтяные котировки повысились на фоне противоречивых прогнозов EIA и API. Инвесторы отреагировали позитивно, несмотря на неоднозначную статистику, поддерживая восходящий тренд. Цели по Brent пока остаются на уровнях $87-90 за баррель.
В среду торги на Мосбирже начались с ослабления рубля. Курс доллара повышался до 97,44 рубля. Сохраняются риски дальнейшего движения в сторону 100 рублей. Многое будет зависеть от восстановления экспортных поступлений и возможных мер регулятора по стабилизации рубля. Экспортеры не торопятся продавать валюту для уплаты налогов.
Текущая волатильность рубля отражает как внешние, так и внутренние факторы. С одной стороны, это геополитическая напряженность и санкционное давление, ограничивающее приток экспортной выручки. С другой — увеличение дефицита бюджета из-за роста социальных расходов.
Власти не высказывают обеспокоенности по поводу ослабления рубля и приближении доллара к уровню 100 рублей. Минфин и ЦБ назвали причины ослабления. Однако резкие колебания курса несут риски для инфляции и финансовой стабильности. Поэтому в случае сохранения высокой волатильности ЦБ может увеличить шаг повышения ключевой ставки для сглаживания курсовой динамики.
Индекс Мосбиржи завершил торги небольшим ростом на 0,04%, в то время как долларовый индекс РТС снизился на 1,69% на фоне ослабления национальной валюты. В случае продолжения нисходящей динамики рубля можно ожидать дальнейшего роста индекса Мосбиржи в диапазон 3250-3300 пунктов.
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