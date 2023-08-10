МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В среду, 9 августа, по итогам дня рубль продемонстрировал ослабление, обновив месячные минимумы против доллара, евро и юаня. На утренней сессии Мосбиржи наблюдалось укрепление рубля, которое быстро сменилось ослаблением.

На динамику рубля позитивно повлияло решение ЦБ временно приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила. Регулятор считает, что это стабилизирует ситуацию на финансовых рынках.

Одной из причин ослабления рубля является дисбаланс спроса и предложения валюты. Спрос растет на фоне ухудшения торгового баланса и снижения расчетов за экспорт в рублях. Падение экспорта из-за снижения объемов поставок и цен привело к сокращению профицита счета текущих операций в 6,6 раза до $25,2 млрд за январь-июль.

По итогам среды цена на нефть марки Brent выросла на 1,52% до $87,38 за баррель на фоне технических факторов, ослабления доллара и ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Данные Минэнерго США не повлияли на рынок.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,9 миллиона баррелей (прогноз был +0,6 миллиона баррелей). При этом запасы бензина и дистиллятов в США снизились, тогда как рынок ожидал их стабильности на уровне предыдущей недели. Так, запасы бензина уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, запасы дистиллятов — на 1,7 миллиона баррелей. Добыча нефти за неделю увеличилась на 400 тысяч.

На утренних торгах 10 августа Brent торгуется около $87,4 за баррель. По нефти в ближайшее время возможно замедление роста или коррекция из-за достижения ценами сопротивления. Стоит ожидать флэт под уровнем $88, либо коррекцию к $85,50. Техническая картина на дневном таймфрейме на стороне покупателей. К концу месяца вероятен прорыв уровня $89. После него открывается дорогу к $100 за баррель.

На Мосбирже рубль открылся ростом. Ключевыми факторами для рубля остаются динамика торгового баланса и действия ЦБ. Поддержка будет усиливаться по мере приближения пика налоговых платежей и заседания ЦБ России, на котором ожидается повышение ставки до 9% годовых.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,46%, до 3099,52 пункта, индекс РТС — на 0,49%, до 1004,72 пункта. Ослабление рубля и рост нефтяных котировок не дают продавцам развить коррекцию. Сегодня рубль открылся ростом, поэтому на фондовом рынке ожидаю небольшого коррекционного движения в район 3000-3030 пунктов.