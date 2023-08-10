МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал оказывать нейтральную динамику после повышенной волатильности в предыдущие дни. В среду он консолидировался около отметки 3100 пунктов. На фоне нейтральной динамики объемы торгов снизились до среднего значения последних недель в 60 миллиардов рублей. Первые 46 строчек по приросту в среду заняли акции электроэнергетики из второго и третьего эшелонов. Они прибавили от 7% до 40%. Подъем выглядит спекулятивным, в секторе надулся полноценный пузырь. Риски падения акций широким фронтом в следующие несколько дней высокие.

Курс USD/RUB вчера обновил максимумы года и достиг отметки 98. После этого он перешел к укреплению на фоне решения ЦБ РФ. Банк России с 10 августа и до конца 2023 года решил не осуществлять покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках зеркалирования операций ФНБ. По этому механизму он ежедневно продает по 2,3 миллиарда рублей вплоть до конца января 2024 года.

В Европе фьючерсы на газ на хабе TTF за одну сессию выросли на 30%. Основная причина — забастовка работников СПГ заводов в Австралии. Цены выросла до $450 за тысячу кубометров.

Этот скачок цен может быть кратковременным, если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение между рабочими и руководством в Австралии. Если нет, то акции Газпрома и НОВТЭКа должны выиграть от скачка цен, поскольку обе компании существенно зависят от рыночных цен на европейский газ и СПГ. Цены на нефть растут вслед за газом в Европе и США. Фьючерсы Brent накануне выросли на 1,5% и достигли нового максимума за четыре месяца.

Статистика о росте запасов и добычи в США при этом была проигнорирована. Ближайший ориентир по Brent сместился к круглой отметке в $90 за баррель.

Американский рынок акций в среду снижался. Индекс 500 потерял 0,7%. В аутсайдерах был технологичный сектор. В лидерах — энергетика за счет роста цен на нефти и газ.

Сегодня в фокусе статистика по индексу потребительских цен за июль (прогноз +0,2% м/м), которая может дать больше информации о том, как прошедшее ранее повышение ключевой ставки сказалось на инфляции.