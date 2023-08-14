Нефть завершала предыдущие семь недель ростом. Однако очередные негативные сигналы из Китая усиливают вероятность коррекции. Впрочем, структура бэквордации в нефтяных фьючерсах сохраняется, а разрыв остаётся существенным. Октябрьский Brent на $0,65 дороже ноябрьского, на $1,21 дороже декабрьского и на $1,69 январского. Соответственно, структура указывает на присутствие недостаточного предложения в свете действий ОПЕК+.

В МЭА оценивают дефицит поставок в III квартале на уровне 2,2 млн баррелей в сутки. Поэтому перспективы коррекции присутствуют, но вряд ли можно будет говорить о зарождении нисходящего тренда.

По состоянию на 8:40 мск:

Brent — $85,94 (-1,00%),

WTI — $82,32 (-1,05%),

Алюминий — $2164 (-0,67%),

Золото — $1944,7 (+0,01%),

Никель — $20465 (+0,94%).