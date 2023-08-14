Риски коррекции в нефти повышаются после семи недель роста
Нефть завершала предыдущие семь недель ростом. Однако очередные негативные сигналы из Китая усиливают вероятность коррекции. Впрочем, структура бэквордации в нефтяных фьючерсах сохраняется, а разрыв остаётся существенным. Октябрьский Brent на $0,65 дороже ноябрьского, на $1,21 дороже декабрьского и на $1,69 январского. Соответственно, структура указывает на присутствие недостаточного предложения в свете действий ОПЕК+.
В МЭА оценивают дефицит поставок в III квартале на уровне 2,2 млн баррелей в сутки. Поэтому перспективы коррекции присутствуют, но вряд ли можно будет говорить о зарождении нисходящего тренда.
По состоянию на 8:40 мск:
Brent — $85,94 (-1,00%),
WTI — $82,32 (-1,05%),
Алюминий — $2164 (-0,67%),
Золото — $1944,7 (+0,01%),
Никель — $20465 (+0,94%).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20230814/841421412.html