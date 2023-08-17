МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду потерял около 2% на повышенных оборотах. Все основные сектора синхронно снижались вслед за укреплением рубля. Также давление на акции оказывал фактор недавно выросшей ключевой ставки. Ближайшая область поддержки по индексу Мосбиржи расположена на 2960-3020 пунктах. Вчера именно от нее вечером начался локальный отскок.

Курс USD/RUB упал на 2,5%, и это было максимальное снижение с марта. Котировки опустились к 94,6 рубля. Сказывается как увеличение ключевой ставки, так и обсуждение дополнительных мер валютного контроля. По данным источников "Ведомостей", власти накануне так и не пришли к решению ввести какие-то дополнительные ограничения для стабилизации курса. Им удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий.

Причин для роста курса снова выше 100 сейчас нет. Если такое будет происходить, то, вероятно, будут приниматься уже более жесткие меры. Так что рубль в ближайшее время при таком очевидном "потолке" может укрепляться и дальше.

Распродажа в США продолжается. Индекс S&P 500 в среду потерял еще 0,7%, обновив минимальные значения за месяц. Котировки приблизились к 4400 пунктам. Кроме коммунального сектора, традиционно считающегося тихой гаванью во время распродаж, все остальные отраслевые индексы завершали день в минусе. ФРС опубликовала протоколы предыдущего заседания. Исходя из них члены Федрезерва по-прежнему были в значительной степени обеспокоены тем, что инфляция не сможет снизиться и что потребуется дальнейшее повышение процентных ставок.

Фьючерсы Brent в среду снизились на 2% до $83. Падение обусловлено общим негативным сентиментом на западных фондовых площадках. Добавляет негатив и слабая статистика из КНР. Откат Brent происходил даже на фоне резкого падения запасов сырой нефти в США (-6 млн баррелей за неделю).