МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В четверг, рубль продолжил укрепление к доллару, евро и юаню, показав рост четвертую сессию подряд. Рост происходит на фоне сообщений СМИ о возможных мерах ЦБ по стабилизации курса рубля. Пара доллар/рубль снизилась на 0,94% до 93,77 рубля, евро/рубль — на 1,49% до 101,66 рубля, юань/рубль — на 0,99% до 12,77 рубля.

Участники рынка начали фиксировать прибыль перед внеплановым заседанием ЦБ, которое состоялось 15 августа. Основными факторами ослабления рубля в этом году были бюджетный дефицит и дисбаланс спроса и предложения валюты на фоне падения цен на нефть и нефтегазовых доходов. Повышение ключевой ставки до 12% было нацелено на сдерживание инфляции, а не на укрепление рубля. Не исключаю, что у ЦБ есть договоренность с экспортерами о добровольной продаже ими валюты, поскольку регулятор не стал возвращать обязательную продажу валютной выручки и ужесточать валютный контроль. Повышение ставки на 350 базисных пункта никогда так не укрепляло рубль.

Цены на нефть в четверг показали волатильную динамику. Цена на Brent подорожала до $83,76 после пяти дней падения. Однако на нефть продолжает давить укрепление доллара и рост доходности по облигациям США.

В пятницу в Азии, цена Brent составляет $83,92 за баррель. Сохраняются риски снижения цены на нефть до $82,6 и даже до $78,75 на фоне замедления экономики Китая. Торги по рублю открылись небольшим ростом. Он укрепляется, ожидая мер ЦБР. Средний дневной объем торгов по доллару вырос до $1,45 миллиарда. В ближайшие дни рубль может колебаться в диапазоне 90-100 рублей. Точкой баланса выступает уровень 95 рублей. Дополнительную поддержку рубль начала получать от экспортеров в предверии приближающегося пика налоговых выплат, который пройдет 28 августа.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,31% до 3059,02 пункта, индекс РТС на 1,41% до 1028,93 пункта. Падение остановилось в районе минимума 3026 пунктов от 8 августа. Зона 3015-3025 пунктов является поддержкой. Проход через нее приведет к ускорению распродаж акций и падения индекса IMOEX до 2965 пунктов. Худший сценарий для покупателей — падение до 2745 пунктов.