Нефть дорожала на торгах в понедельник. Статистика указывает на то, что в июле Китай сократил закупки нефти из Саудовской Аравии на 31%. При этом крупнейшие компании использовали нефтяные резервы, которые пополнялись по более низким ценам с марта текущего года. РФ остаётся крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок, даже после того, как дисконты по российским сортам существенно сократились.

В США, по данным Baker Hughes, число активных буровых сократилось за прошлую неделю на 5 единиц до 520 штук. Это минимальное количество работающих буровых с марта прошлого года. Соответственно, учитывая отложенный эффект, даже в Минэнерго США ожидают некоторый спад производства уже в августе-сентябре.

По состоянию на 8:40 мск:

Brent — $85,28 (+0.57%),

WTI — $81,75 (+0,62%),

Алюминий — $2146 (+0,35%),

Золото — $1918,3 (-0,11%),

Никель — $20240 (+0,55%).