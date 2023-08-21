Сигнал о скором сокращении производства нефти
Нефть дорожала на торгах в понедельник. Статистика указывает на то, что в июле Китай сократил закупки нефти из Саудовской Аравии на 31%. При этом крупнейшие компании использовали нефтяные резервы, которые пополнялись по более низким ценам с марта текущего года. РФ остаётся крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок, даже после того, как дисконты по российским сортам существенно сократились.
В США, по данным Baker Hughes, число активных буровых сократилось за прошлую неделю на 5 единиц до 520 штук. Это минимальное количество работающих буровых с марта прошлого года. Соответственно, учитывая отложенный эффект, даже в Минэнерго США ожидают некоторый спад производства уже в августе-сентябре.
По состоянию на 8:40 мск:
Brent — $85,28 (+0.57%),
WTI — $81,75 (+0,62%),
Алюминий — $2146 (+0,35%),
Золото — $1918,3 (-0,11%),
Никель — $20240 (+0,55%).
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