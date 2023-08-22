Нефть оставалась под давлением.

Накануне вечером стало известно об очередном раунде переговоров Ирака и Турции о возобновлении поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан. Прокачка нефти по данной системе была приостановлена 25 марта, когда по иску Ирака было принято решение арбитражного суда.

Некоторую поддержку котировкам обеспечивают ожидания по запасам в США. Предварительные результаты опроса Reuters показывают, что на рынке предполагают снижение запасов нефти и бензина.

По состоянию на 8:35 мск:

Brent — $84,31 (-0.18%),

WTI — $80,65 (-0,09%),

Алюминий — $2152,5 (+0,33%),

Золото — $1924,3 (-0,02%),

Никель — $20420 (+1,39%).