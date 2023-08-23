К вечеру вторника рубль ослаб к доллару и евро после утреннего роста. Доллар подорожал до 94,3 рубля, евро — до 102,36 рубля. На открытии торгов рубль сдал позиции, но остался торговаться против основных валют в узких диапазонах. Поддержку рублю оказывают налоговый период, снижение доллара и ожидания дополнительных мер ЦБ РФ.

По данным Банка России, остатки средств банков на корсчетах высоки — 4,5 трлн рублей по РФ, 4,2 трлн по Москве. Это свидетельствует о стабильности банковской системы и готовности к кредитованию.

Объёмы торгов долларом сохраняются в объеме 1,47 млрд. Рубль пока не укрепляется перед пиком налогов. Влияние могут оказать итоги саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Обсуждается расширение группы, отказ от доллара в расчётах, создания единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару.

Страны БРИКС (группа из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) выступают за многополярный мир. Заявки подали свыше 20 стран, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан. На саммите будет обсуждаться расширение альянса, а также отказ от доллара в расчетах. Планируется переход к национальным валютам и создание платежной системы БРИКС. Для успешной реализации развития внедолларовой зоны первоначально следует создать прочный фундамент — аналоги ВТО, МВФ и активнее развивать банк БРИКС, который пока не снял ограничения в расчетах с Россией.

Также в фокусе внимания участников рынка остается выступление главы ФРС США Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Он может дать сигналы по дальнейшей политике ФРС в отношении процентных ставок.

Для восстановления роста курса доллара важно преодолеть отметку 95,1 руб. Фундаментальные риски для рубля сохраняются, после 28 августа возможно возобновление давления.

Цена на нефть марки Brent снизилась до $84 за баррель на фоне опасений замедления экономики Китая, укрепления доллара, переговоров об экспорте нефти из Ирака и Ирана. Это может увеличить предложение и давить на цены. Тенденция к росту предложения нефти сохраняется. При пробое $83 возможно дальнейшее падение до $81,8.