МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. В среду рубль продемонстрировал разнонаправленные колебания в основных валютных парах, вызванные снижением цены на нефть и падением индекса доллара после выхода американской статистики. Он упал по отношению к евро и юаню, но немного укрепился по отношению к доллару. Пара доллар/рубль упала на 0,05% до 94,26 рубля. Пара евро/рубль поднялась на 0,15%, до 102,51 рубля, а юань/рубль — на 0,11%, до 12,89 рубля.

Компании-экспортеры продолжают поддерживать спрос на рублевую ликвидность. Страны БРИКС обсуждают возможность отказа от доллара и введения общей валюты для расчетов. Хотя инфляционные ожидания в России увеличиваются, Центральный банк сохраняет свой прогноз по инфляции и устремляет свою политику на снижение инфляционных ожиданий и достижение целевого значения инфляции.

На основной сессии курс поднялся только до уровня 94 рубля от которого доллар отскочил вверх. Цена на нефть марки Brent снижалась до $81,93 за баррель из-за опасений относительно замедления экономического роста в Китае. Укрепление доллара также стало негативным фактором, не позволяющим рублю значительно укрепиться.

На американской сессии вышли статданные в США, которые изменили аппетит к риску. Показатели деловой активности, указывающие на негативные тенденции, вызвали опасения относительно политики Федеральной резервной системы и оказали давление на американскую валюту.

В августе индекс деловой активности в производственном секторе США снизился до 47,0, что ниже прогноза в 49,3, в то время как показатель в сфере услуг также снизился до 51,0 против прогноза в 52,2.

В ходе европейских торгов цена на нефть снижалась на 1,22% до 82,88 доллара. Снижение котировок было связано с опасениями относительно замедления экономического роста в Китае и укрепления доллара в первой половине дня. Минимальная цена за день составила 81,93 доллара.

На американской сессии покупатели частично смогли покрыть потери благодаря ослаблению доллара и отчету Минэнерго США. Запасы нефти за прошлую неделю снизились на 6,1 миллиона баррелей (прогноз составлял 4,24 миллиона баррелей). Запасы бензина выросли на 1,5 миллиона баррелей (прогноз составлял —1,15 миллиона баррелей), а запасы дистиллятов на 0,9 миллиона баррелей (ожидалось отсутствие изменений).

В четверг, 24 августа, цена на нефть марки Brent составляет 82,86 доллара за баррель на Азиатской сессии. Покупатели смогли защитить уровень 82,30 доллара. Сегодня им придется снова защищать этот уровень, поскольку у продавцов на горизонте появился уровень 80,80 доллара. Один из ключевых моментов на данный момент — пятничное выступление Дж. Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, где он выступит с речью о денежно-кредитной политике.

Индекс доллара торгуется с минимальным снижением. Его значение снизилось до 103,28 с 103,90. Пара доллар/рубль установилась в диапазоне цены 92,50-95,00 рублей. Экспортеры удерживают верхнюю границу коридора перед пиком налоговых выплат. Снижение цен на нефть и сохранение проблем с дефицитом бюджета и дисбалансом между спросом и предложением валют не позволяют рублю значительно укрепиться. Как только снизятся объемы продаж валютной выручки, рублевые пары снова будут поднимать верхние границы. Считаю, что пара доллар/рубль еще раз вернется к зоне 98-99 рублей. После ее достижения дальнейшая судьба рубля будет определяться действиями Центрального банка России и Министерства финансов.