МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду показал поступательное снижение в течение всей сессии. К концу дня индекс Мосбиржи почти всем составом закрывался в минусе. Котировки упали на 2,2% к 3100 пунктам. Объемы торгов на этом падении резко выросли, превысив 100 миллиардов рублей. Снижение в наиболее ликвидных фишках проходило широким фронтом, не выделяется какой-то отдельный сектор аутсайдер. По индексу Мосбиржи таким образом сейчас продолжает отрабатываться сценарий консолидации в широком коридоре 3000-3200 пунктов.

Минфин РФ возобновил размещение гособлигаций, пока объемы оказались незначительными. В сумме размещены три выпуска ОФЗ на 41 миллиард рублей (два с постоянным купоном и один инфл. линкер). В целом по индексу ОФЗ недавний отскок пока можно считать завершенным. После четырех сессий роста последние два дня наблюдаем медленное снижение.

Фьючерсы Brent в среду снижались более чем на 2%, опускаясь ниже $82. К концу дня удалось лишь незначительно отскочить на фоне статистики по снижению запасов сырой нефти в США. К тому же в целом другие сырьевые товары выглядели очень сильно, что сдержало рынок нефти от более сильного падения. Индекс Bloomberg Commodity в среду прибавил 0,7%, хотя упавшие Brent и WTI занимают львиную долю в его составе.

Американские индексы вчера возобновили подъем. S&P 500 прибавил 1,1% и вернулся выше 4400 пунктов. Все отраслевые индексы акций закрывались в плюсе. После закрытия торгов был опубликован ожидаемый многими инвесторами отчет NVIDIA. И он не разочаровал. Прибыль составила $2,7 на акцию против прогноза $2,09. Это на 422% больше, чем в прошлом году. Выручка также оказалась лучше ожиданий. Компания объявила о продолжении обратного выкупа акций на $25 млрд. По прогнозам NVIDIA, в III квартале выручка составит $16 млрд, что значительно выше ожиданий аналитиков — $12,5 млрд. Акции подскочили на 6% на постмаркете.