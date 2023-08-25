МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В четверг, 25 августа, на местном валютном рынке не было значительных изменений. Рублевые пары остались торговаться в узких ценовых диапазонах после повышения ставки ЦБ России на неожиданном заседании 15 августа. Пара доллар/рубль повысилась на 0,64%, до 94,86 рубля, евро/рубль — на 0,13%, до 102,65 рубля, юань — на 0,57%, до 12,97 рубля.

В последний час вечерней сессии наблюдалась повышенная волатильность на рынке. Из-за снижения цен на нефть и проводимого саммита БРИКС российский рубль ослаб в основных валютных парах. Однако спрос со стороны компаний-экспортеров, связанный с налоговыми выплатами, оказывал поддержку нацвалюте и не давал ослабляться.

По итогам четверга цена на нефть выросла на 0,28%, до $83,12. Она двигалась в разных направлениях. Минимум сегодняшнего дня совпал с минимумом в среду ($81,93). Уровень был защищен покупателями, но они испытывали давление от роста индекса доллара. Рост доходностей государственных облигаций США также негативно сказался на всех рынках, так как возникло беспокойство о возможном повышении ставки ФРС США на заседании в ноябре из-за риска увеличения инфляционного давления.

В пятницу, 25 августа, на торгах в Азии цена барреля Brent составляет $83,66. Покупатели активны с утра, но неизвестно на сколько времени у них хватит сил. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле и надеются получить указания относительно дальнейших действий регулятора по ставкам до конца года. Если цена в Европе преодолеет сопротивление на уровне $83,70, то возможна коррекция до $84,30. Однако дальнейший рост пока остается под вопросом из-за роста индекса доллара, что создает проблемы для покупателей. Для нивелирования медвежьего настроения на рынке необходимо преодолеть уровень $84,60.

Рубль стабилизировался в узком диапазоне после сильного восстановления на прошлой неделе. В начале основной сессии ожидается увеличение предложения валюты перед налоговыми выплатами в понедельник. После окончания налогового периода на следующей неделе рубль потеряет поддержку. В связи с этим ожидаю выход пар из текущих диапазонов. Целевые уровни для пары доллар/рубль — 98 рублей, евро/рубль — 105 рублей, юань/рубль — 13,25 рубля. Возможно продолжение роста иностранных валют к рублю.