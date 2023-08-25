МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи быстро отыграл понесенные накануне потери и вернулся к 3150 пунктам. Все бумаги из его состава закрывались в плюсе, кроме TCS Group. При этом отмечаем резкое снижение торговой активности. Обороты сократились вдвое и в четверг даже не дотянули до 50 миллиардов рублей.

Общая картина по индексу по-прежнему предполагает актуальность широкого боковика с границами около 3000 и 3200 пунктов. Внешний фон нейтральный. Фактор резких колебаний валютного курса уже не на повестке, так как пара USD/RUB стабилизировалась и консолидируется около 94.

Американский рынок в четверг попробовал продолжить отскок, но затем в акциях прокатилась масштабная волна распродаж. В результате индекс S&P 500 провалился на 1,3%, что только лишь подтвердило актуальность нисходящей тенденции последних недель. Причем сильнее всего падали высокотехнологичные бумаги. Акции NVIDIA ранее на постмаркете росли на 6% на фоне сильного отчета, однако закрытие вчерашнего дня прошло с околонулевым результатом. Более 2% потеряли Alphabet, Microsoft, Apple и Amazon.

Сегодня состоится выступление главы ФРС на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул. В фокусе ситуация в экономике и траектория дальнейшего движения процентных ставок. Выступление Пауэлла будет носить структурный характер, речь может идти о рисках мировой рецессии и проблемах геополитики.