МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 2%, а аутсайдером выступает рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы, после значимого снижения в предыдущую сессию, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия четверга. Исключение составляет рынок энергоносителей, который предпринимает попытки роста, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 83,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать существенное влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию данных по ВВП Германии за второй квартал и индексу настроений потребителей Мичиганского университета, а также выступление руководителя ФРС США Дж. Пауэлла на симпозиуме в Джексон Холле.

По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив сессию в районе 3137 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях. Несмотря на негативные настроения на внешних фондовых площадках, наш рынок может попытаться продолжить волну восстановления, продемонстрированную вчера во второй половине дня, что приведет к отыгрышу потерь четверга, а также может способствовать переходу индекса МосБиржи в диапазон 3150-3200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар и евро снижаются на 0,2% и 0,3%, отступив до 94,7 и 102,3 рубля, китайский юань, напротив, прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 12,98 рубля. В ходе сессии ожидаем что национальная валюта попытается улучшить свои позиции. Несмотря на некоторое снижение, продемонстрированное рынком энергоносителей в рамках текущей недели, нефть марки Brent продолжает торговаться в верхней половине диапазона 80-85 долларов за баррель, что позитивно для национальной валюты. Также, сегодня пройдет пик налоговых выплат, что в первой половине дня еще может в определенной степени поддержать рубль. При этом поводов для существенного смещения позиций рубля относительно иностранных валют на сегодняшней сессии нет. В результате, ожидаем, что пара доллар/рубль к концу торгов сохранит позиции в верхней половине диапазона 90-95 рублей.