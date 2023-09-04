В пятницу рубль продемонстрировал незначительное ослабление по отношению к доллару и евро после волатильных торгов. На динамику рубля повлияли заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова о возможных мерах валютного контроля. Также поддержку рублю оказывал рост цен на нефть, обусловленный позитивными данными из Китая и ожиданиями сокращения предложения со стороны ОПЕК+. Однако этого оказалось недостаточно для укрепления российской валюты. Курс доллара вырос на 0,07% до 96,09 руб., евро — на 0,06% до 104,15 руб., юань/рубль — на 0,71%, до 13,26 руб.

Э. Набиуллина заявила, что ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки и будет оценивать поступающие экономические данные. По ее словам, среди проинфляционных факторов по-прежнему высокие темпы роста кредитования, возможный бюджетный импульс и ослабление курса рубля. Минфин выступает за более жесткие меры.

В конце минувшей недели отмечался активный рост цен на нефть, вызванный публикацией позитивных экономических показателей из Китая и США. В частности, индекс деловой активности PMI в промышленности Китая в августе неожиданно вырос до 51 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее. Это свидетельствует об улучшении экономической конъюнктуры у крупнейшего импортера нефти.

Рынок труда в США продемонстрировал умеренный рост в августе. Количество рабочих мест увеличилось на 187 тысяч. Это говорит о постепенном замедлении темпов роста занятости после активного восстановления экономики. В то же время уровень безработицы вырос до 3,8% — максимума с февраля 2022 года. Рост безработицы снижает вероятность повышения ключевой ставки ФРС в ближайшее время. Этот фактор также благоприятен для спроса на нефть. По данным CME Group, вероятность повышения ставки в сентябре снизилась до 7% с 22,00% на начало недели, а в ноябре немного выросла до 36% с 42,2%.

В то же время со стороны предложения ожидается сдерживающее влияние, так как страны ОПЕК+ могут продлить действие договоренностей о добровольном сокращении добычи и на октябрь. Таким образом, улучшение прогнозов спроса на фоне ограниченного предложения создало благоприятные условия для укрепления цен на нефть в конце прошлой недели. Эта тенденция, скорее всего, сохранится в ближайшее время.

В понедельник, 4 сентября, торги в Азии продолжаются в негативном ключе для рубля. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от компромисса между ЦБ и Минфином относительно мер валютного регулирования.

В ближайшие дни в фокусе трейдеров будут ключевые экономические показатели из Китая и США, которые могут повлиять на цены на нефть. Это, в свою очередь, отразится и на динамике российской валюты.

Пока ЦБР и Минфин ищут решение, сохранится давление на российскую валюту с потенциалом роста курса доллара до 98 рублей. Падение пары доллар/рубль ниже 94,60руб. заставит меня отказаться от сценария на укрепление доллара выше 100 руб.