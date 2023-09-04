Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Так, в Азии ведущие площадки прибавляют до 1,1%. Исключение составляет рынок Индии, снижающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней пятничного закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent также удерживает позиции у уровней закрытия предыдущей недели, торгуясь в районе 88,5 доллара за баррель. Отметим, что начало недели на мировых рынках может пройти достаточно спокойно. Так, сегодня в США отмечают День труда, в результате чего американские площадки будут закрыты, что снизит активность инвесторов и волатильность на мировых рынках. Что же касается макроэкономических событий, способных повлиять на настроения инвесторов на мировых рынках на предстоящей неделе, то здесь можно выделить индексы деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, а также объем промышленных заказов, индекс деловой активности менеджеров по снабжению, данные по заявкам на пособие по безработице и запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах и статистику по инфляции в Германии.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 231 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских бумагах, чему способствуют позитивные настроения на внешних фондовых площадках и высокие уровни в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи в ходе сессии может обновить локальные максимумы. Отметим, что нашему рынку удалось закрепиться выше 3 200 пункта, что создает плацдарм для продолжения роста с ближайшей целью в районе 3 400 пунктов. При этом уровень 3 200 пунктов перешел в разряд поддержки.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар прибавляет 0,3%, поднявшись до 96,3 рубля, юань консолидируется у уровней закрытия пятницы, торгуясь в районе 13,27 рубля, евро отступает на 0,1%, снизившись до 104,6 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты перейти к укреплению. Несмотря на прохождение пика налоговых выплат и снижение поддержки со стороны экспортеров, рубль будет поддержан улучшением ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent, смог не только перейти в диапазон 85 — 90 долларов за баррель, но и подняться в его верхнюю половину. В сложившихся условиях пара доллар рубль может в ходе сессии перейти к снижению и отступить ниже 96 рублей.