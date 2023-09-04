МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День труда — выходной день    
  CAD Канада — День труда — выходной день    
4:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2023) 1,3% -13,1% (факт)
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (июль) 18,8 млрд евро 15,9 млрд евро (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -11 тыс -21,3 тыс
14:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
16:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
16:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
17:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
17:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за август    
  RUB ОГК-2 — СД (вопрос увеличения УК путем допэмиссии, о созыве ВОСА по поводу допэмиссии)    