События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 сентября
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День труда — выходной день
|CAD
|Канада — День труда — выходной день
|4:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2023)
|1,3%
|-13,1% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (июль)
|18,8 млрд евро
|15,9 млрд евро (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-11 тыс
|-21,3 тыс
|14:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|16:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за август
|RUB
|ОГК-2 — СД (вопрос увеличения УК путем допэмиссии, о созыве ВОСА по поводу допэмиссии)
https://1prime.ru/experts/20230904/841644316.html