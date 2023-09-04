Индекс МосБиржи завершал предыдущую неделю нейтральной динамикой. Отмечается спад общей амплитуды колебаний, снижение оборотов торгов. Тем не менее рынок находится около годовых максимумов, плавно поднимается семь сессий подряд. Внешние факторы располагают к росту. Тем более сегодня понедельник, а это статистически самый сильный день недели в этом году. Ключевая поддержка идет со стороны рынка нефти. Фьючерсы Brent в пятницу выросли на 2% и поднялись выше $88. В это же время Минфин РФ сообщил, что дисконт российского сорта Urals к Brent сократился до всего лишь 14,1%. Акции нефтяников могут быть в числе лидеров.

Вероятность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях мала, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. При этом ЦБ допускает ее повышение в этом месяце для выхода на цель по инфляции 4% в следующем году. Рынок облигаций явно не в полной мере заложил этот момент. Особенно это касается коротких выпусков с постоянным купоном. Высокая ставка — среднесрочно позитивный драйвер для рубля.

В США сегодня национальный выходной по случаю Дня труда. Закрыты NYSE, Nasdaq. Фьючерсы на индексы будут торговаться до 20:00 МСК, нефть до 21:30 МСК. На СПБ бирже также не будут проводиться торги американскими акциями.

В пятницу фьючерсы Brent прибавили 2% и поднялись выше $88. Это максимальное значение с января. Котировки поддерживают ожидания продления добровольного сокращения добычи на октябрь со стороны РФ и Саудовской Аравии. Конкретные решения могут появиться уже на этой неделе. Кроме того, позитивно на ценах сказывается глобальное снижение запасов нефти.