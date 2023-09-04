2023-09-04T16:48:32+03:00

2023-09-04T16:48:32+03:00

2023-09-04T16:48:32+03:00

2023

https://1prime.ru/experts/20230904/841651747.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 сентября

Мнения аналитиков

Новости

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Ожидаемые во вторник, 5 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:01 GBP Великобритания — Объём... ПРАЙМ, 04.09.2023

мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60