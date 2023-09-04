МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (август) 1,8% 2,2%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июль) 0,9% 0,7%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июль) -4,2% -2,5%
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 53,8 54,3
4:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (2кв2023) 12,3 млрд австрл. долл 8,1 млрд австрл. долл
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) -0,8% 0,5%
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (август) 54,1 53,6
4:45 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) 51,3  
6:35 JPY Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) 0,594%  
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (сентябрь) 4,1% 4,1%
9:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
10:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 52,8 51,5
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 51,5 50,2
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 47,1 46,7
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 52,3 47,3
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август) 48,6 47
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 50,9 48,3
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (август) 50,8 47,9
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 51,5 48,7
12:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло    
12:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (июль) 2,3% -2,5%
17:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (август) 54  
  RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ВОСА (29.09.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 10.10.2023) 45 (1П2022) + 60,58 (фин) — див-д 2022 34,5 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2023 (ВОСА — 25.08.2023) 9,68 (1П2022) + 6,78 (9м2022) — див-д 2022 13,45 (1П2023) — див-д 2023
  RUB Банк ВТБ — Наблюдательный совет (вопрос состава правления банка)    