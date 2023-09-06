На этой неделе доллар может колебаться в рамках 95-99 руб., евро — в пределах 103-107 руб., а нефть Brent имеет объективные предпосылки закрепиться выше отметки в $90 за баррель. Прямой зависимости между курсом рубля и нефтяными котировками нет, тем более, по причине "потолка цен" на российский энергоресурс.

Нефть сейчас в растущем тренде из-за сокращения добычи ОПЕК+ и оптимизма от поддержки властями Китая экономики страны. С начала второго полугодия нефть выросла в цене почти на 23 процента и находится на максимумах 2023 года. На этой неделе нефть может колебаться в рамках $87-92 за баррель Brent.

Рубль падает из-за повышенного спроса на иностранную валюту. Это происходит в связи с ожиданиями разблокировки активов некоторых нерезидентов и их последующего перевода в валюту и вывода из России.

Стоит отметить, что также на рубль давит решение Минфина возобновить в сентябре покупки иностранной валюты, которые вырастут в 7 раз к предыдущему месяцу. Это, вполне очевидно, вызывает "медвежьи" настроения на рынке. Широкий диапазон 92,50-102 руб. за доллар будет вполне комфортен в сентябре для участников рынка форекс и монетарных властей.