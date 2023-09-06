Рубль близок к свободному падению
Во вторник, 5 сентября, рубль продолжил снижение по отношению к основным валютам. Курс доллара к рублю вырос на 1,07%, до 97,90 руб., евро — на 0,21%, до 104,91 руб., юаня — на 0,59%, до 13,37 руб.
На открытии торгов на Московской бирже рубль ослаб по всем основным валютным парам. Отрицательная динамика сохранялась до закрытия вечерней сессии. Ослабление происходило на фоне решения Минфина РФ увеличить с 7 сентября объемы покупки валюты. Ведомство ожидает дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в сентябре на 279 млрд рублей. Ежедневный объем закупок вырастет до 13,15 млрд рублей.
Из-за сохраняющегося дисбаланса между спросом на валюту и ее предложением позитивные факторы пока не могут остановить ослабление рубля. В то же время зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил высокие инфляционные риски в России. ЦБ может вновь повысить ключевую ставку на заседании 15 сентября.
Во вторник выросли и цены на нефть. Баррель Brent подорожал на 1,2%, до $90,02. Росту способствовали новости о продлении Россией и Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи еще на три месяца. Это позволит стабилизировать ситуацию на глобальном рынке.
В среду, 6 сентября, на азиатских торгах баррель Brent стоит $90,03. Поскольку пройден уровень $89 за баррель, ожидаю дальнейший рост цен до $100 за баррель в ближайшие 1-2 месяца. Если скорость роста цен сохранится, то уровень будет достигнут к 1 октября. Если рост немного замедлится, то к началу ноября.
На открытии торгов в среду на Мосбирже рубль продолжил ослабление. Курс доллара вырос до 98,24 рубля. До уровня 100 рублей за доллар остается совсем немного. Без введения дополнительных мер ЦБ и Минфином по стабилизации рубль продолжит тестировать новые минимумы.
Таким образом, несмотря на рост цен на нефть, рубль продолжает снижение из-за дисбаланса между спросом и предложением, а также увеличения объемов покупки валюты Минфином. Дальнейшая динамика будет зависеть от действий регуляторов.
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