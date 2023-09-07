Индекс МосБиржи приостановил движение наверх несмотря на рост нефтяных цен, а также сохраняющуюся слабость рубля. Активных покупок не наблюдается. Наоборот, в среду прошла локальная коррекция, пусть и на незначительных оборотах. Одной из причин слабости выступает параллельный обвал в рублевых облигациях, которые делает их более привлекательными по отношению к акциям.

Индекс ОФЗ (RGBI) показал самое сильное снижение за последний год. Падение продолжается 12 сессий подряд. Вчера падали как короткие, так и длинные облигации. Все это отражает смену настроений участников, которые ожидают более длительного периода жесткой ДКП со стороны ЦБ РФ. Более того, вместе с подъемом курса USD/RUB и увеличением темпов роста понедельной инфляции вероятность повышения ключевой ставки лишь увеличивается. А это негативно ля рынка облигаций.

Банк России принял решение в период с 14 по 22 сентября продавать ежедневно юани на 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд. Это будут ранее запланированные операции по зеркалированию сделок ФНБ. Но если прежде ожидалось, что продажа валюты будет равномерно распределена до конца января 2023 г., то сейчас ЦБ решил действовать на опережение и реализовать гораздо больший объем валюты в течение нескольких сессий. Это связано с ожидаемым ростом спроса на валюту из-за погашения еврооблигаций на $3 млрд 16 сентября. Расчеты по ним будут в рублях, и многие инвесторы захотят конвертировать средства снова в валюту. Для сглаживания волатильности ЦБ и предпринял такие меры. В среду рублю эти новости не помогли, но, возможно, более выраженное влияние будет именно после 14 сентября. Ведь цифра в 21,4 млрд руб. — это внушительная величина для рынка. Она сопоставима с 18,5% от всего среднедневного оборота торгов пары CNY/RUB (с расчетами "Завтра") в последние пару недель.

Фьючерсы Brent в среду попробовали скорректироваться вниз после предыдущих дней роста, но даже несмотря на локальную перегретость, а также рост индекса доллара (DXY), к концу сессии котировки все равно вышли в плюс. В результате подъем продолжается 7 сессий подряд. Локальным фактором поддержки выступила статистика от API о более сильном сокращении запасов сырой нефти в США, чем ожидалось: на —5,5 млн баррелей против прогноза —1,4 млн. Шансы на рост нефтяных котировок остаются повышенными, учитывая недавнее решение РФ и Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение поставок до конца 2023 г.

Американский рынок продолжил падать. Индекс S&P 500 потерял 0,7%. В лидерах снижения был технологический сектор. Но в целом все отраслевые индексы закрывались в минусе.

Общим фактором давления вновь стало повышение доходностей по длинным гособлигациям США, которое происходит на фоне роста нефти и ожиданий сохранения инфляционного давления, а значит и более жесткой ДКП со стороны ФРС.