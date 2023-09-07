В среду, 6 сентября, рубль испытал снижение по отношению ко всем иностранным валютам. Пара доллар/рубль выросла на 0,22%, достигнув уровня 98,12 руб., евро/рубль выросла на 0,52%, достигнув уровня 105,46 руб., а юань/рубль выросла на 0,16%, достигнув уровня 13,40 руб.

Утренняя сессия на Московской бирже стартовала ростом по рублевым парам. Перед началом основной сессии цены снизились с 98,34 до 97,68 руб. Рубль мог получить поддержку от сообщения Центрального банка России. Регулятор увеличил объемы ежедневных продаж валюты с 2,3 млрд до 21,4 млрд рублей в период с 14 по 22 сентября. Это было сделано для сглаживания возможных колебаний курса рубля перед погашением внешнего долга. 16 сентября истекает срок обращения еврооблигаций РФ на сумму в $3 млрд. Выплаты инвесторам будут произведены в рублях, что может усилить спрос на российскую валюту. После 22 сентября объемы интервенций вернутся к прежним уровням.

Ранее Министерство финансов РФ объявило о покупках валюты. Покупки будут осуществляться ежедневно с 7 сентября по 5 октября 2023 года на сумму 13,15 млрд рублей. Центральный банк России будет "зеркалить" сделки Минфина для сглаживания колебаний на валютном рынке.

На американской сессии рубль снизился из-за укрепления доллара США. Пара доллар/рубль поднялась до отметки 98,45 рубля. Индекс доллара США приближается к своему годовому максимуму в размере 105,87. Американская валюта получает поддержку благодаря позитивным данным о заказах на производство в США, неожиданному повышению индекса деловой активности в сфере услуг ISM и росту доходности государственных облигаций.

По итогам дня баррель Brent подорожал на 0,67%, достигнув отметки $90,63. Нефтяные контракты продолжили торговаться с оптимизмом благодаря хорошим новостям из Саудовской Аравии и России о сокращении добычи нефти. Поддержку также оказали свежие данные от Американского института нефти (API), указывающие на значительное снижение запасов нефти и бензина на прошлой неделе.

По данным API, запасы нефти могли сократиться на 5,5 млн баррелей, а запасы бензина — на 5,1 млн баррелей. В то же время запасы дистиллятов незначительно увеличились на 0,3 млн баррелей. Сегодня аналогичные данные опубликует Министерство энергетики США.

В четверг, 7 сентября, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent составляет $90,32 за баррель. Рост котировок сдерживается укреплением доллара США. Техническая картина очень благоприятна для продолжения роста цены до отметки в $100 за баррель. Однако я могу отклонить сценарий роста, если цена упадет ниже $97,50.

Торги на Московской бирже начались с роста рублевых пар. Курс доллара торгуется на уровне 98,38 рубля. Продажи Центрального банка России и рост цен на нефть временно удерживают рубль от снижения. На протяжении четверга и пятницы ожидаются колебания курса доллара в диапазоне 97,55-99,00 рублей.