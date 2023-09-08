Индекс МосБиржи упал на 2,2% на повышенных оборотах. Распродажа прошла на объеме в 122 млрд руб., и это третий результат в текущем году. Снижение проходило широким фронтом, просели все акции индекса МосБиржи. Главная причина падения акций — реакция участников на резкое ускорение снижения цены рублевых облигаций, в результате чего их доходность сильно выросла. Другими словами, облигации начали становиться все более привлекательными для инвесторов по сравнению с акциями. Если ранее во время ползучего снижения цены бондов этот момент не замечался многими частными инвесторами, то, когда произошло по-настоящему сильное падение ОФЗ и других корпоративных облигаций, игнорировать это стало гораздо сложнее.

Потери более 5% вчера были зафиксированы у 81 акции. В подавляющем большинстве это бумаги третьего эшелона, во многих из которых ранее были замечены беспричинные спекулятивные импульсы роста. Так что такое опережающее снижение относительно голубых фишек для большинства эмитентов выглядит фундаментально оправданным, хотя и вызвано общерыночными факторами.

На американском рынке акций всю текущую неделю продолжается снижение. В среду индекс S&P 500 упал еще на 0,3%. В аутсайдерах вновь были акции технологического сектора во главе с бумагами Apple. Падение происходило даже на фоне снижения доходностей в длинных гособлигациях США, хотя ранее именно их поступательный рост выступал сдерживающим фактором для подъема S&P 500.

Акции Apple в четверг упали более чем на 3% после 4% в среду. Ускорение распродаж последовало за новостями о том, что китайским государственным служащим непублично запрещают использовать iPhone. Чиновникам центральных правительственных учреждений нельзя приносить iPhone в офис и использовать их для работы, сообщила в среду The Wall Street Journal. Пока неясно, насколько широкими будут эти запреты. КНР является третьим по величине рынком Apple. На него пришлось 18% общего дохода в прошлом году.