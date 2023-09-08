Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,3%. Исключение составляет рынок Индии, подтягивающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Рынок энергоносителей продолжает коррекционную тенденцию четверга, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,6%, торгуясь в районе 89,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в Германии, а также экономические прогнозы в отношении ЕС.

По итогам четверга индекс Мосбиржи упал на 2,4%, опустившись до 3 169 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания продаж в российских бумагах. Коррекция в ценах на нефть, ухудшение настроений на внешних фондовых площадках, а также уход индекса Мосбиржи ниже поддержки, расположенной на уровне 3 200 пунктов, могут стимулировать сокращение объемов акций в портфелях инвесторов. Плюс к этому, продолжение вчерашней тенденции в наших акциях может привести к срабатыванию близких "стопов" по длинным позициям в отдельных акциях, что усилит давление на российский рынок. При этом под конец торгов индекс Мосбиржи может отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по спекулятивным "коротким" позициям. В сложившихся обстоятельствах по итогам сессии индекс Мосбиржи может отступить в район 3 150 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 8.45 мск доллар и евро прибавляют 0,2% и 0,1%, торгуясь в районе 98,4 и 105,5 рубля соответственно, китайский юань, напротив, теряет 0,2%, отступив до 13,39 рубля. В ходе сессии ожидаем продолжения стабилизации основных мировых валют на текущем уровне, а коррекция в ценах на нефть сдержит попытки рубля перейти к укреплению. При этом к концу сессии пара доллар/рубль удержит позиции выше 98 рублей.