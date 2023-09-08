2023-09-08T16:51:26+03:00
2023-09-08T16:51:26+03:00
2023-09-08T16:51:26+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230908/841696125.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 сентября
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Ожидаемые в понедельник, 11 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 11:00
GBP
Великобритания —... ПРАЙМ, 08.09.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|
|
|11:00
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|345,9 млрд юаней
|1150 млрд юаней
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот
|4,4%
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за август 2023
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|RUB
|Аэрофлот — СД (сделки лизинга российских самолетов МС-21 и SJ-100)
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