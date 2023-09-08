МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
11:00 CNY Китай — Объём выданных займов 345,9 млрд юаней 1150 млрд юаней
20:00 USD США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот 4,4%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за август 2023    
  RUB Аэрофлот — СД (сделки лизинга российских самолетов МС-21 и SJ-100)    