МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершал прошлую неделю снижением. Падение продолжается четыре сессии подряд, что является самой длинной серией снижения в этом году. Пятничный откат индекса на 1% происходил уже на снижающихся относительно четверга оборотах. Падение шло широким фронтом, затронув большинство голубых фишек.

В пятницу курс USD/RUB вышел вниз из растущего канала, сформированного еще 17 августа. Появился сигнал в пользу укрепления национальной валюты. Большинство факторов сейчас именно на стороне рубля. Это и высокие цены на нефть, и жесткая ДКП, и ожидания снижения спроса на импорт.

Кроме того, с четверга ЦБ РФ начнет выходить на валютный рынок с увеличенными объемами: юани будут продаваться с 14 по 22 сентября на 21,4 млрд руб. вместо текущих 2,3 млрд. И хотя эта мера должна абсорбировать избыточный спрос на валюту в условиях погашения выпуска еврооблигаций Минфина РФ на $3 млрд (16 сентября), влияние указанных операций все равно может локально привести к сильному перекосу в пользу укрепления рубля.

Американские индексы акций завершали прошлую неделю нейтральной динамикой. Котировки S&P 500 остаются около 4450 пунктов. На этой неделе в центре внимания будет макростатистика по инфляции. В среду и четверг будут опубликованы данные индекса потребительских цен и индекса цен производителей за август соответственно. Это последние важные цифры перед заседанием ФРС на следующей неделе. Также одним из наиболее фокусных событий станет мероприятие Wonderlust от компании Apple во вторник, на котором может быть представлен iPhone 15.