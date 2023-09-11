МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В пятницу, 8 сентября, рублевые пары завершили торги снижением на фоне укрепления национальной валюты. Пара доллар/рубль опустилась на 0,47%, до 97,78 руб., евро/рубль снизился на 0,58%, до 104,79 руб., юань/рубль подешевел на 1,12%, до 13,26 руб.

В ходе основной сессии курс доллара опускался до 97,65 руб., курс евро — до 104,60 руб., курс юаня — до 13,27 руб. Поддержку рублю оказали заявления премьер-министра Михаила Мишустина о профиците федерального бюджета в 230 млрд рублей по итогам августа. Также он отметил рост ненефтегазовых доходов бюджета на 56,5% и восстановление нефтегазовых доходов на фоне повышения цен на нефть. Эти данные свидетельствуют о постепенном восстановлении экономики и могут позитивно повлиять на инвестиционный климат.

На торгах по нефти наблюдалось восстановление цен. Баррель Brent подорожал на 0,7%, до $90,40. Цены вновь закрепились выше отметки $90 за баррель, поскольку участники рынка сохраняют оптимизм на фоне общего ослабления доллара и ограничения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией.

По последним данным Baker Hughes, число нефтяных буровых в США увеличилось на 1 ед., до 513 штук. Всего нефтегазовых вышек стало больше на 1 ед., до 632 шт.

В понедельник, 11 сентября, цена Brent торгуется выше $90. На уровне $91,10 сформировалось сопротивление. Его пробитие откроет путь к $100 за баррель. На фоне нисходящей коррекции доллара в ближайшие пару дней возможен рост нефти до $91,6. Причины для обвала пока не просматриваются.

На открытии торгов на Мосбирже рублевые пары снижались. Рост цен на нефть и ослабление доллара поддерживают рубль. Курс доллара торгуется на уровне 97,37 руб. Высокие цены на нефть благоприятны для бюджета России. Индекс доллара скорректировался до 104,69 пункта.

На часовом графике видна поддержка на отметке 97,25 руб. При ее пробитии возможно снижение к 96,2 руб. Учитывая предстоящую продажу валюты экспортерами, вряд ли стоит ожидать роста доллара выше 99 руб. Динамика торгов в конце дня покажет дальнейшее направление для рубля.

Фокус внимания инвесторов сместился на заседание ЦБ России, которое пройдет 15 сентября. Регулятор может в очередной раз повысить ключевую ставку на 50-100 базисных пунктов. При принятии решения ЦБ должен учесть слабость рубля, продолжающийся рост цен на продовольствие, промышленные товары, дизтопливо и бензин. От этих факторов будет зависеть окончательный выбор регулятора. Вероятность повышения ставки выше, чем ее сохранения на уровне 12%.

Курс рубля в краткосрочной перспективе может отреагировать укреплением на повышение ставки, однако затем продолжит ослабляться под влиянием фундаментальных факторов. Рост ставки окажет сдерживающее воздействие на инфляцию и поддержит рубль, но эффект будет носить временный характер. Для устойчивого укрепления рубля требуется комплекс мер денежно-кредитной и бюджетной политики.