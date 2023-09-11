МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно-позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,1%. Исключение составляет рынок Японии, снижающийся на 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после небольшого роста в пятницу, сегодня с утра подтягиваются на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1%, торгуясь в районе 90,6 доллара за баррель.

Если же говорить о предстоящей неделе, то стоит выделить блок макроэкономической статистики, который может оказать существенное влияние на настроения инвесторов на мировых рынках и определить итоги недели. В частности, мы отмечаем публикацию данных по инфляции в США, которые выйдут в среду и могут привести к пересмотру ожиданий инвесторов относительно дальнейших действий ФРС США и траектории ставок в американской экономике, что окажет существенное влияние на отношение инвесторов к рисковым активам. Также стоит выделить данные и по розничным продажам и индексу цен производителей в Штатах. В Европе основным событием станет заседание ЕЦБ, по итогам которого европейский регулятор может сохранить ставку на текущем уровне. Из внутрироссийских событий отмечаем пятничное заседание ЦБ РФ, на котором российский регулятор может вновь пойти на повышение ставки.

В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, отступив до 3 143 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, чему способствует улучшение настроений на внешних фондовых площадках и пятничный выход рынка энергоносителей выше 90 долларов по нефти марки Brent. При этом, в пятницу индекс Мосбиржи отступил к ближайшему тренду ускорения, берущему начало во второй половине марта, что окажет рынку техническую поддержку и может спровоцировать частичный отыгрыш потерь прошлой недели. В случае же пробоя данного тренда ускорения, следующей поддержкой для нашего рынка станет отметка 3075 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар и евро снижаются на 0,8% и 0,6%, отступив до 97 и 104,2 рубля, юань, напротив, подтягивается в пределах 0,1%, торгуясь в районе 13,27 рубля. В ходе сессии ожидаем сохранения позитивных тенденций в рубле. Возможное дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики со стороны российского Центробанка, а также ожидание улучшения поступления на рынок валюты от экспортеров, будут поддерживать рубль и способствовать его восстановлению. Так, на наш взгляд, в ходе сессии пара доллар/рубль может закрепиться ниже 97 рублей.