В пятницу, 15 сентября 2023 года, по итогам торгов рубль ослаб к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,54%, до 96,81 рубля, евро/рубль — на 0,86%, до 102,93 рубля. Укрепление рубля произошло перед выходными на фоне решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых.

Такое решение было принято в ответ на ускорение инфляции, которая в августе достигла 5,2%, а в сентябре, по оценкам, составит 5,5%. ЦБ стремится вернуть инфляцию к 4% к 2024 году. Несмотря на рост экономической активности, спрос превышает предложение.

Рост ставки оказал незначительное влияние на курс рубля, так как участники рынка ожидали подобного решения. Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть. Баррель Brent в пятницу подорожал на 0,11%, до $94,21, а за неделю — на 4,21%. Рост цен обусловлен сокращением добычи нефти в Саудовской Аравии и России.

В понедельник, 18 сентября, Brent торгуется на уровне $94,42. На этой неделе в фокусе внимания решение ФРС США по ставкам (20 сентября). По данным CME Group, ставка сохранится на уровне 5,50% с вероятностью 99%, однако есть неопределенность относительно ноябрьского заседания.

Рубль начал неделю со снижения. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 97,03 рубля. Учитывая подготовку экспортеров к налоговому периоду и продажи валюты ЦБ, в ближайшее время доллар/рубль, возможно, будет колебаться в диапазоне 95,90-97,50 рублей. Важный уровень — 98,50 рубля. Если он будет преодолен, возможно дальнейшее ослабление рубля до 98,50-101 рубль.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,42%, до 3152,53 п., индекс РТС — на 1,06%, до 1029,15 п. Покупатели пытаются воспользоваться слабостью рубля. Торговый диапазон на сегодня 3105 — 3170 п.п.